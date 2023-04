Die Aktionäre des Immobilienunternehmens Allreal haben an der ordentlichen Generalversammlung vom Freitag bis auf eine Ausnahme allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Sie sprachen sich einzig gegen die vorgeschlagene Statutenänderung im Traktandum 6.2 und damit gegen die Möglichkeit der Durchführung einer virtuellen GV aus, wie es am Abend in einer Mitteilung heisst.

21.04.2023 19:32