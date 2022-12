Marc Frei ist seit dem 1. April 2019 als Leiter Controlling für Allreal tätig, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilt. Der Experte in Rechnungswesen und Controlling mit Jahrgang 1986 verfüge über grosse Fachexpertise und fundierte Finanzkenntnisse. Frei werde nicht in der Allreal-Gruppenleitung Einsitz nehmen.