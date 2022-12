Das Schweizer Finanzdienstleistungsunternehmen Alpian nutzt die Kernbanking- und Zahlungslösungen von Temenos in der Cloud. Diese werde auf Microsoft Azure gehostet, teilte Temenos am Donnerstagabend in einem Communiqué mit. Die Kunden könnten die Alpian-App nutzen. Alle Daten würden in Rechenzentren in der Schweiz gespeichert, hiess es weiter.

08.12.2022 19:29