Amazon will ein grosses Logistikzentrum in Niederbayern ansiedeln. Standort soll die Gemeinde Rohr im Landkreis Kelheim werden. "Diesbezüglich befinden wir uns mit der Marktgemeinde und dem Entwickler Panattoni in konstruktiven Gesprächen", teilte ein Sprecher von Amazon Deutschland am Donnerstag mit.

01.12.2022 17:22