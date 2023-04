So legte der Umsatz im Vergleich zu 2021 um 5 Prozent zu und erreichte erstmals die Marke von 10 Milliarden Franken, während gleichzeitig die verkauften Mengen um beinahe einen Viertel auf 22 Millionen Tonnen zurückgingen. Die rückläufige Verkaufsmenge begründet Ameropa mit Unterbrechungen in der Lieferkette im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine sowie mit Veränderungen im geografischen Portfolio.