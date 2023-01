Analysten zeigen sich in ersten Reaktionen überrascht - zumal AMS Osram mit dem Weggang des Finanzchefs im Oktober 2022 bereits eine noch ungelöste Vakanz in der obersten Führungsebene hat, wie Vontobel-Analyst Mark Diethelm in Erinnerung ruft. Hinzu komme, dass die Fusion von AMS und Osram noch nicht ganz abgeschlossen sei.