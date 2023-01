Impulse verspricht sich die Gruppe auch vom Ausbau des Skigebiets Andermatt-Sedrun-Disentis. Im vergangenen Jahr hatte die US-Gesellschaft Vail Resorts, die unter anderem die Skiresorts Vail und Bever Creek in Colorado betreibt, eine Mehrheit an der Betreibergesellschaft übernommen. Für neue Pisten, Lifte und Beschneiungsanlagen sowie zusätzliche Restaurants und Freizeitangebote sollen im Gegenzug rund 150 Millionen aus Übersee in die Gotthard-Region fliessen.