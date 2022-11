Die 37-Jährige trete ihr Amt am 1. Februar 2023 an, teilte der SRV am Freitag in einem Communiqué mit. "Die erfahrene Touristikerin wird den erfolgreich eingeleiteten Transformationsprozess und die Neuausrichtung des SRV weiter vorantreiben", erklärte SRV-Präsident Martin Wittwer. Beffa arbeitet seit 2001 für den Reiseveranstalter.