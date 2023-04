Jooste, der in Südafrika lebt, weist nach früheren Berichten die Vorwürfe zurück. Sein deutscher Anwalt, Bernd Gross, betonte am Dienstag, sein Mandant wolle sich dem Verfahren in Deutschland stellen. Aber wegen strafrechtlicher Ermittlungen in dem Bilanzskandal gegen Jooste in Südafrika könne sein Mandant das Land nicht verlassen. Es gebe seit 2017 eine entsprechende Vereinbarung zwischen Jooste und der südafrikanischen Justiz. Jooste fühle sich an diesen "Deal" gebunden, sagte sein Verteidiger.