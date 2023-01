Bis 2030 will die Bundesregierung rund 15 Millionen reine Batterieautos im Strassenverkehr sehen. Herstellerseitig sei das zu schaffen, betonte Müller. Der Hochlauf der Produktion stimme zufrieden. Im vergangenen Jahr kamen eine halbe Million Batterieautos neu auf die Strasse und damit rund ein Drittel mehr als im Jahr davor. Der Anteil an den Neuzulassungen lag bei knapp 18 Prozent. Eine Prognose, wie sich die Zahlen in diesem Jahr entwickeln könnten, gab der VDA am Mittwoch nicht./maa/DP/mis