Der Anlagenbauer Gea wird nach einem unerwartet starken dritten Quartal zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Das Umsatzwachstum habe sich trotz der gestörten Lieferketten und den Folgen des Ukrainekriegs fortgesetzt, sagte Konzernchef Stefan Klebert am Freitag laut Mitteilung in Düsseldorf. Statt über 5 Prozent, will Gea aus eigener Kraft nun mehr als 7 Prozent wachsen. Das operative Ergebnis (Ebitda) vor Restrukturierungsaufwand und zu konstanten Wechselkursen wird am oberen Ende der bislang avisierten Spanne von 630 bis 690 Millionen Euro erwartet. Damit dürfte die Gewinnerwartung des Managements nun ein wenig optimistischer sein als die durchschnittliche Analystenschätzung von 674 Millionen Euro. Im dritten Quartal schnitt Gea besser ab als von den Analysten erwartet.

04.11.2022 07:43