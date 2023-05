Nach einem starken ersten Quartal legt der Anlagenbauer Gea die Messlatte für das Jahr höher. So soll 2023 der Umsatz aus eigener Kraft um mehr als acht Prozent anziehen, wie der MDax-Konzern am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Bisher hatten die Nordrhein-Westfalen mit einem organischen Zuwachs um mehr als fünf Prozent gerechnet. Bereinigt um Kosten für den Konzernumbau soll der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) nun den oberen Bereich der weiterhin vorgegebenen Spanne von 730 bis 790 Millionen Euro erreichen. Die entsprechende Marge soll auf mindestens 14 Prozent steigen - statt wie zuvor gedacht mehr als 13,8 Prozent.

