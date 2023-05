So ist die Auftragslage bei Gea bereits seit einiger Zeit stark. Das Unternehmen profitiert unter anderem davon, dass das Geschäft wichtiger Abnehmer wie Herstellern von Lebensmitteln und Getränken auch in den jüngsten Krisenzeiten stark lief. Dies kam Gea etwa in der Pandemie zugute, aber auch im vergangenen Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Zudem haben Lebensmittelhersteller, Pharmakonzerne und andere Kundengruppen angesichts hoher Energiepreise mehr Anreize, in modernere, sparsamere Anlagen zu investieren.