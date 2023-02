Aurora Mouturat-Sorensen kommt neu zu Ethos und übernimmt in der Geschäftsleitung die Aufgaben als "Head Proxy Voting, Swiss ESG & Engagement". In dieser Funktion beaufsichtigt sie die Teams für die Generalversammlungsanalysen sowie für den Aktionärsdialog in der Schweiz und die ESG-Analyse von in der Schweiz kotierten Unternehmen. Sie kommt von der japanischen Bank Mizuho, wo sie drei Jahre das ESG-Risikomanagement leitete. Davor war sie unter anderem bei Morgan Stanley, RBS und Barclays tätig.