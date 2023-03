Das grösste Wachstum verzeichnete gemäss dem am Mittwoch veröffentlichten Index der IT-Sektor. Besonders gesucht waren demnach Fachleute im IT-Support und in der IT-Administration. In diesen Bereichen wuchs die Anzahl ausgeschriebener Stellen im Monatsvergleich um 21,7 bzw. um 16,7 Prozent, gefolgt von Immobilien- und Telekommunikationsspezialisten mit 16,2 bzw. 14,3 Prozent.