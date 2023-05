Der taiwanesische Apple -Zulieferer Foxconn will 500 Millionen US-Dollar (460 Mio Euro) in eine neue Fabrik in Indien investieren. Dies würde zu 25 000 direkten Jobs in der südindischen Millionenmetropole Hyderabad führen, teilte der IT-Minister des dortigen Bundesstaates Telangana, K.T. Rama Rao, am Montag mit.

15.05.2023 19:23