Konkret müsse also die tatsächlich Arbeitszeit wieder erhöht werden. So merkt SAV-Dirketor Roland Müller etwa an, dass die erwerbstätige Bevölkerung im Schnitt fast 14 Tage weniger pro Jahr arbeite als noch vor 10 Jahren. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, müsse daher das Arbeitsvolumen erhöht anstatt weiter gesenkt werden: "Vor allem bei Mini-Pensen unter 40 Prozent muss man ansetzen", so Müller.