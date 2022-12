Gründe für den aktuellen Anstieg dürfte - wie üblich zu dieser Jahreszeit - die Witterung sein, welche etwa auf dem Bau oder in der Gastronomie für weniger Arbeit sorgt. Saisonbereinigt, also unter Ausklammerung saisonaler Faktoren, nahm die Quote denn auch ab auf 2,0 von 2,1 Prozent.