Die Arbeitslosigkeit in Grossbritannien ist - auf weiter niedrigem Niveau - überraschend gestiegen. Für den Zeitraum von drei Monaten bis März meldete das Statistikamt ONS am Dienstag in London eine Arbeitslosenquote von 3,9 Prozent. Analysten hatten im Schnitt eine unveränderte Quote erwartet, nachdem diese in den drei Monaten bis Februar 3,8 Prozent betragen hatte.

16.05.2023 08:33