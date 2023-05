In puncto Wochenarbeitszeit wiesen die einzelnen Sektoren grössere Unterschiede auf: Während die tatsächliche Arbeitszeit bei den Vollzeitarbeitnehmenden des Primärsektors knapp 45 Stunden betrug, arbeiteten Angestellte in den Wirtschaftszweigen "Immobilien, sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen" und auch im Gastgewerbe mit wöchentlich etwas mehr als 39 Stunden am wenigsten.