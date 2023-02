(Ausführliche Fassung) - Der Stahlhersteller ArcelorMittal erwartet eine Erholung bei den Auslieferungen im neuen Geschäftsjahr. Im Vergleich zum abgelaufenen Jahr soll die Menge wieder um rund 5 Prozent steigen, teilte der Konzern am Donnerstag in Luxemburg mit. Das Management geht davon aus, dass sich der Stahlverbrauch ausserhalb Chinas 2023 um zwei bis drei Prozent erholen wird. In China geht der Stahlhersteller zunächst von einer Stabilisierung aus.

09.02.2023 13:22