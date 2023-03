Klöti werde sein Amt als neuer Finanzchef der Artemis Group und Mitglied der Geschäftsleitung am 1. November antreten, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Erst am vergangen Mittwoch hatte Klöti seinen Rücktritt als Finanzchef beim Verbundwerkstoffspezialisten Schweiter verkündet.