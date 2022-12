Die Gruppe hat allerdings bereits einen Nachfolger für diese Aufgabe gefunden. Sie hat den bisherigen Vizepräsidenten Alexander Pieper zum neuen Präsidenten der Franke Group ernannt, wie es in der Mitteilung heisst. Er kenne die Gruppe gut, denn vor seiner Tätigkeit als Geschäftsführer des Schweizer Werkzeugherstellers Kraftwerk habe er 13 Jahre lang in unterschiedlichen Managementfunktionen im In- und Ausland bei Franke gearbeitet. Zudem gehört er seit 2015 dem Verwaltungsrat von Artemis an.