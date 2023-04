Die Spezialitätenchemiefirma Arxada hat Sanjeev Rastogi zum Leiter des Bereichs Consumer Microbial Control (CMCC) ernannt. Er werde von Florham Park im US-Bundesstaat New Jersey aus für Arxada tätig sein und direkt an den CEO Marc Doyle berichten, teilte die Gruppe am Montag mit.

24.04.2023 09:21