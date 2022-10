Preussisch Blau in Batteriequalität hat gemäss der Mitteilung eine einzigartige chemische Zusammensetzung, die sich von dem bekannten Farbpigment, das etwa für die Färbung von Blue Jeans genutzt wird, unterscheidet. Das Preussisch Blau für Natron könne in grossen Mengen und zu niedrigen Kosten in bestehenden Chemieanlagen hergestellt werden.