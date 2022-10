Doch warum die Aktien nun erneut auf den Verkaufslisten landen, sei unklar. "Es ist vorstellbar, dass manche Marktteilnehmer im Vorfeld positiv eingestellt waren und nun etwas enttäuscht sind, weil sie sich genauere Zahlen für das laufende Jahr erhofft haben", sagt er. So habe das Management heute zwar erklärt, man wolle eine weitere Verbesserung der Ergebnisse erzielen im laufenden Jahr, konkrete Zahlen wurden jedoch nicht genannt. Auch in Bezug auf den Kostenanstieg und die höheren Energiekosten für das laufende Jahr sagte das Management nichts Genaues, was allerdings angesichts der aktuellen Lage auch verständlich sei, wie Schwendimann sagt. Das starke Management sei ein wichtiger Faktor, damit Aryzta das schwierige Umfeld weiterhin erfolgreich meistern könne, so der Analyst.