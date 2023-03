Nach Regionen betrachtet war Ascom 2022 etwa im deutschsprachigen Raum, in Frankreich oder auch in Spanien besonders erfolgreich. Die nordischen Länder sowie die USA und Kanada wiesen laut Mitteilung ebenfalls solide Wachstumsraten auf, während die Umsatzentwicklung in den Niederlanden und in Grossbritannien unter den Erwartungen blieb.