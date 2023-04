Als erstes Hotel ist demnach das Chedi Andermatt per sofort über die GHA Discovery-Plattform buchbar, zudem wurden bereits drei weitere Hotels unter Vertrag genommen. Dabei handelt es sich laut den Angaben um das Beau-Rivage in Genf, das Resort Hotel Alex Zermatt in Zermatt und das Mandrake in London. Bis Ende 2023 soll das Portfolio um die 15 bis 20 Hotels umfassen.