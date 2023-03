Asmallworld, ein Netzwerk für Reiche, hat mit einer weiteren Hotelgruppe eine Partnerschaft abgeschlossen. Das Angebot des Unternehmens unter dem Stichwort "Collection" wird um 180 Häuser der IHG Hotel & Resorts erweitert, wie das an der SIX kotierte Unternehmen am Donnerstag mitteilt.

02.03.2023 07:28