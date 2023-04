Der Chipausrüster ASML hat im ersten Quartal dank einer schnelleren Installation seiner Systeme bei Kunden seine Erwartungen und die des Finanzmarktes übertroffen. Die Bestellungen gingen jedoch deutlich und stärker als gedacht zurück. Dabei sieht der Chipausrüster weiter gemischte Signale bei der Nachfrage in den Endmärkten. So bauten einige grosse Kunden weiterhin Lagerbestände ab, während andere in diese Lücken sprängen und diese ausfüllten, kommentierte Vorstandschef Peter Wennink die Lage am Chipmarkt am Mittwoch bei der Vorlage der Quartalszahlen. Insgesamt sei die Nachfrage jedoch höher als die Kapazitäten.

19.04.2023 10:36