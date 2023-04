(Ausführliche Fassung) - Der Pharmakonzern Sanofi hat dank seines Kassenschlagers Dupixent und einer Erholung im Impfgeschäft zum Jahresauftakt mehr umgesetzt. Auch das Betriebsergebnis zog an und übertraf die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten. Unter dem Strich mussten die Franzosen für das erste Quartal aber einen leichten Gewinnrückgang hinnehmen. Ausschlaggebend waren unter anderem höhere Abschreibungen und ein Steuereffekt. Firmenchef Paul Hudson, der von einem starken Jahresauftakt sprach, bestätigte die Jahresziele. An der Börse bewegte dies kaum. Die Aktie lag gegen Mittag leicht im Plus.

27.04.2023 12:27