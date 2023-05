Die Swisscom sei ebenfalls mit höheren Kosten konfrontiert, primär bei der Energie und den Löhnen, sagte Konzernchef Christoph Aeschlimann am Donnerstag in einer Telefonkonferenz für Journalisten: "Wir versuchen, die höheren Kosten mit Einsparungen zu kompensieren. Aber wir können Preiserhöhungen in Zukunft auch nicht ausschliessen." Es sei allerdings noch kein Entscheid gefallen.