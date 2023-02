Alcon werde sich in 2023 auf die Beschleunigung von Innovationen und auf Wachstum konzentrieren, wird Konzernchef David Endicott in der Mitteilung zitiert. Dieser geht von einem Umsatz in der Höhe von 9,2 bis 9,4 Milliarden Dollar aus und einer operativen Kernmarge von 19,5 bis 20,5 Prozent. Der bereinigte Gewinn pro Aktie solle 2,55 bis 2,65 Dollar erreichen.