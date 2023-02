Die Agrargenossenschaft Fenaco gibt dem Bereich Landesprodukte einen neuen Namen. Ab Anfang März werden die von den über 1000 Schweizer Landwirtschaftsbetrieben produzierten Früchte, Gemüse und Kartoffeln unter der Dachmarke Inoverde in den Detail- und Grosshandel sowie in die Lebensmittelindustrie geliefert. Der neue Name werde schrittweise eingeführt, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag.

03.02.2023 12:35