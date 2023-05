Vor allem seit dem vergangenen Jahr geht es den Genfern nun darum, das eigene Potenzial im Bereich Forschung & Entwicklung voll auszunutzen, um so weiteres Wachstum zu generieren. So hat das Unternehmen seit 2018 mehr als 3 Milliarden US-Dollar in die Schlüssel-Forschungsprojekte investiert. Zwischen 7 und 9 Prozent vom Umsatz der Gruppe fliesst jedes Jahr in R&D. Nicht zuletzt dank der Expertise im Vermarkten der eigenen Produkte sei es Alcon denn auch gelungen, die Marktanteile in verschiedenen Segmenten wie bei Kontaktlinsen in den USA oder zur Behandlung trockener Augen sukzessiv auszubauen.