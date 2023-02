2022E (in Mio Fr.) AWP-Konsens 2021A Betriebsertrag 3800 3858 Adj. Konzerngewinn 1001 1144 IFRS Konzerngewinn 919 1082 (in BP) Bruttomarge 85,8 81,9 (in %) Cost/Income-Ratio 66,4 63,8 (in Mrd Fr.) Net New Money (NNM) 5,7 19,6 (in Mrd Fr.) per 31.12.2022 per 30.10.2022 Kundenvermögen (AuM) 420 429 (in Fr.) 2022E 2021A Dividende je Aktie 2,61 2,60

FOKUS: Die Analysten erwarten nach den schwierigen Bedingungen an den Finanzmärkten einen tieferen Jahresgewinn bei rückläufigen verwalteten Vermögen. Nach den Nettoabflüssen im ersten Halbjahr hat die Zürcher Privatbank - wie bereits nach den ersten zehn Monaten mitgeteilt - im zweiten Halbjahr wieder Neugelder angezogen. Die Privatbank könnte dabei auch von Vermögen von abgesprungenen Credit Suisse-Kunden profitiert haben, wird bei den Beobachtern spekuliert. Interessieren werden die Investoren aber auch die Auswirkungen der Zinserhöhungen in wichtigen Währungen wie auch Angaben zu Ausschüttungen respektive neuen Aktienrückkaufprogrammen.