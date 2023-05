ZIELE: Geschäftsziele kommuniziert Richemont traditionell nicht. Investoren hoffen im Rahmen der Zahlenpublikation mit Angaben zu Trends in wichtigen Märkten wie den USA oder China. An der Genfer Uhrenmesse "Watches & Wonders" Ende März sagte Cartier-Chef Cyrille Vigneron, dass es im chinesischen Markt im Zuge der Wiederöffnung des Landes nach Corona Anzeichen einer Erholung des Geschäfts gibt. "Die Menschen in China gehen wieder in die Shops und reisen vermehrt. Das ist gut für unsere Branche", sagte Vigneron vor Medienvertretern.