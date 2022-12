Aus einem Leck in einer Pipeline im Hafen von Brunsbüttel sind grosse Mengen Öl in den Nord-Ostsee-Kanal gelaufen. Die Verkehrszentrale sperrte die Schleusen am Mittwoch, weil das Öl die Schleusenkammern erreichte. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk begannen mit einer ersten Bekämpfung. Am Nachmittag konnte das Leck geschlossen werden. Die Dauer der Sperrung des Kanals für die Schifffahrt war noch nicht absehbar. Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) wird sich am Donnerstag vor Ort über die Ölverunreinigungen informieren.

21.12.2022 18:48