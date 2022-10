Grundlage der am Dienstag veröffentlichten Analyse war ein Kundenprofil bei dem eine Person pro Jahr für 10'000 Franken in der Schweiz und für je umgerechnet 2000 Franken in Euro, US-Dollar und Thailändischen Baht einkauft. Zusätzlich wurden ein Bargeldbezug an einem Schweizer Bancomaten und insgesamt sechs Bargeldbezüge an ausländischen Bancomaten miteingerechnet.