Volvo hat in den ersten drei Monaten rund 162 900 Autos an Kunden ausgeliefert, rund zehn Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Erfolg bei Elektroautos kommt Volvo dabei momentan aber teuer zu stehen: Fast jedes fünfte verkaufte Auto war vollelektrisch angetrieben. Die hohen Kosten unter anderem für den Batterierohstoff Lithium schlagen bei den Schweden daher stark ins Kontor. Vorstandschef Jim Rowan sprach von einer Preissteigerung bei Lithium von 800 Prozent über die vergangenen zwei Jahre. "Aber wir beginnen jetzt, sinkende Lithiumpreise zu sehen, wovon unsere grundlegende Profitabilität bei Elektroautos profitieren sollte", schrieb der Manager in der Quartalsmitteilung. Das werde aber erst in ein paar Monaten zu sehen sein.