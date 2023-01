In Europa und Asien ging der Umsatz dagegen leicht zurück. In Europa stand ein Minus von 3,2 Prozent auf 617 Millionen zu Buche, in Asien eins von 2,8 Prozent auf 273 Millionen. In Europa litt Autoneum denn auch unter eine deutlichen Volumenrückgang. Und in Asien seien die Produktionsstandorte im Hauptmarkt China regionalbedingt besonders stark Covid-bedingten Lockdowns betroffen gewesen.