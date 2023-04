Axa IM sei der 27. Emittent von ETFs und der zehnte Emittent von aktiven ETFs an der Börse, schreibt die SIX in einer Mitteilung vom Dienstag. Mit den drei emittierten Fonds von Axa IM steige die Gesamtzahl der bei der SIX gehandelten ETFs auf 1706. Die SIX habe sich damit zu einer der führenden ETF-Listing-Destinationen in Europa entwickelt. Alleine im ersten Quartal des laufenden Jahres wurden an der Schweizer Börse 15,5 Milliarden Franken mit ETFs umgesetzt, das sind 8,4 Prozent mehr als im Vorquartal.