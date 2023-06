Die Anlage mit einer installierten Leistung von 200 Megawatt sei Teil der Ambition, bis 2030 zehn Gigawatt PV-Produktion in Europa zuzubauen, wie aus einer Mitteilung vom Dienstag hervorgeht. Die Solaranlage entsteht in den Gemeinden Villadangos del Páramo und Cimanes del Tejar in der Provinz León. In Spanien sei die Axpo seit 20 Jahren aktiv, hiess es.