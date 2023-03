Wie gewonnen, so zerronnen. Die Aktien des Biochemie-Unternehmens Bachem stehen am Dienstag im frühen Geschäft unter starkem Abgabedruck, nachdem Ende der Vorwoche ein Grossauftrag für einen Kursschub gesorgt hatte. Die am Morgen vorgelegten Zahlen zum Geschäftsjahr 2022 lagen unter den Erwartungen der Analysten. Und ob die Prognosen für das laufende Jahr eingehalten werden können, wird in Expertenkreisen in Frage gestellt.

07.03.2023 09:34