Der Auftrag habe ein "erhebliches" Aufwärtspotential, betonte die Gruppe am Freitag in einem Communiqué. Die Herstellung der Peptide, nach Abschluss eines gemeinsamen Entwicklungsprojekts, werde vor allem in einer neuen Grossproduktionsanlage erfolgen, die sich derzeit in Bubendorf im Bau befinde.