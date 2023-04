(Aktualisierung: Absatz 2 und 3) - Die Deutsche Bahn hat die dritte Gesprächsrunde im Tarifstreit mit der Gewerkschaft EVG für beendet erklärt - ein Ergebnis gibt es nicht. "Wir haben gestern ein deutlich verbessertes Angebot vorgelegt, historisch das höchste Angebot in der Geschichte der Deutschen Bahn", sagte Personalvorstand Martin Seiler am Mittwoch in Fulda. "Und dennoch hat die EVG das als nicht verhandlungsfähig bezeichnet und ist nicht bereit, auf dieser Grundlage überhaupt in Verhandlungen einzusteigen." Die Weigerung der EVG sei unverständlich.

26.04.2023 12:20