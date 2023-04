Die meisten Fahrgäste haben sich aus Sicht der Deutschen Bahn auf den Warnstreik auf der Schiene an diesem Freitag rechtzeitig eingestellt. "Die Bahnhöfe sind fast leer", sagte ein Bahnsprecher am Freitagmorgen in Berlin. Ganz im Gegensatz zum Vortag: "Am gestrigen Donnerstag haben wir deutlich gespürt, dass die Züge voller werden." Viele hätten ihre Reise verschoben. Noch bis 11.00 Uhr am Vormittag hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft bundesweit im Regional- und Fernverkehr zum Warnstreik aufgerufen. Der Zugverkehr in Deutschland steht deshalb seit den frühen Morgenstunden weitgehend still.

21.04.2023 09:50