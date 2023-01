Die neu emittierte Anleihe wird an der SIX Swiss Exchange gelistet und das Settlement erfolgt am 30. Januar. Joint-Lead Manager sind die Zürcher Kantonalbank und die Credit Suisse. Die Basler Kantonalbank trat als Co-Manager auf. Derweil verfügt die Baloise Holding über ein "A-"-Rating von Standard & Poor's mit stabilem Ausblick.