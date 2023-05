Im zweiten Halbjahr stehen nebst der geplanten Kapitalerhöhung die erwartete Referenzzinssatzerhöhung wie auch die Optimierung der Bestandsliegenschaften im Fokus der Fondsleitung. So sei die Sanierung einer Liegenschaft in La Tour-de-Peilz in vollem Gange und die Planung der Totalsanierung einer Liegenschaft in Zürich werde vorangetrieben. Zudem werde im Rahmen einer Portfolio-Optimierung der Verkauf von kleineren Einzelobjekten geprüft.