Die Versicherungsgruppe Baloise und die Bank UBS haben ihre Beteiligung an der Wohneigentumsplattform Houzy erhöht und halten nun die Mehrheit. Beide haben bereits vergangenes Jahr eine Zusammenarbeit im Immobilienbereich beschlossen. Diese wird nun durch die Erhöhung des Anteils an Houzy weiter ausgebaut, wie beide Partner am Mittwoch mitteilten.

09.11.2022 07:28